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При атаке на Белгород погибли мужчина и 16-летний подросток, 7 детей получили ранения

При атаке на Белгород погибли мужчина и 16-летний подросток, 7 детей получили ранения

Атака привела к повреждениям и возгораниям на объектах инфраструктуры. Пожары возникли в 7 складских помещениях, в одном из зданий произошло обрушение кровли.

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