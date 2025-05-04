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Квартира, дом, дача

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Финская печь: зачем ее строят, как она устроена и в чем ее сила

Финская печь: зачем ее строят, как она устроена и в чем ее сила

О русской печи знают все. Она — символ, традиция, обогреватель и лежанка в одном лице. Но в современных реалиях, особенно в небольших домах или дачах, громоздкая конструкция часто оказывается не самой удобной.

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