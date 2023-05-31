Квинси Промесу предъявлено обвинение в причастности к контрабанде кокаина, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос», сборная России без матчей летом, огромное предложение Бензема от саудовцев и другие новости

1. Хавбек «Спартака» Квинси Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.
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