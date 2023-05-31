Квинси Промесу предъявлено обвинение в причастности к контрабанде кокаина, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос», сборная России без матчей летом, огромное предложение Бензема от саудовцев и другие новости

ОКР против подписания деклараций, Латвия – Канада в полуфинале ЧМ, «Локо» продлил Дзюбу, «МЮ» – в ЛЧ, а «Ливерпуль» – нет, ЧВК «Вагнер» и женский баскетбол и другие новости