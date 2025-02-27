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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
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    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Названа дата выплаты пенсий и пособий жителям Карелии

3 марта 2025 года Отделение СФР по Республике Карелия перечислит выплаты семьям с детьми за февраль. Речь об едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет и ежемесячной выплате на ребенка военнослужащих […] Запись Названа дата выплаты пенсий и пособий жителям Карелии впервые опубликована на сайте karelia.

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