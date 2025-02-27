3 марта 2025 года Отделение СФР по Республике Карелия перечислит выплаты семьям с детьми за февраль. Речь об едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет и ежемесячной выплате на ребенка военнослужащих […] Запись Названа дата выплаты пенсий и пособий жителям Карелии впервые опубликована на сайте karelia.