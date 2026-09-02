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Первые города Ближнего Востока росли не так, как предполагалось

Первые города Ближнего Востока росли не так, как предполагалось

Древняя Юго-Западная Азия стала одним из главных регионов, где началась ранняя урбанизация. Именно там, на территориях современных Ирака, Сирии, Турции, Иордании, Ливана и других соседних государств, постепенно появлялись крупные поселения, а затем и первые города.

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