Первые города Ближнего Востока росли не так, как предполагалось

Древняя Юго-Западная Азия стала одним из главных регионов, где началась ранняя урбанизация. Именно там, на территориях современных Ирака, Сирии, Турции, Иордании, Ливана и других соседних государств, постепенно появлялись крупные поселения, а затем и первые города.