Первые города Ближнего Востока росли не так, как предполагалось

Древняя Юго-Западная Азия стала одним из главных регионов, где началась ранняя урбанизация. Именно там, на территориях современных Ирака, Сирии, Турции, Иордании, Ливана и других соседних государств, постепенно появлялись крупные поселения, а затем и первые города.
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