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Айсен Николаев: Якутия делает ставку на энергетику, транзит и центры обработки данных

Айсен Николаев: Якутия делает ставку на энергетику, транзит и центры обработки данных

ВРП Республики Саха (Якутия) превысил 2,6 трлн рублей, и продолжает рост. Об этом в интервью в рамках Открытой студии «ФедералПресс» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал глава региона Айсен Николаев.

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