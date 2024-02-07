Выборы, выборы, кандидаты… как на подбор: мощная агитация)

Елена Молодцова Ну зачем оскорблять категорию 60+, вот я к ней принадлежу, но даже я не пойду голосовать за таких неадекватов.

Boleslav Buljanowskij А вот это зря! А потом после вас вбросы в урнах за ЕР, хотя за них ни кто не голосовал.