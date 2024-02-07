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Выборы, выборы, кандидаты… как на подбор: мощная агитация)

Выборы, выборы, кандидаты… как на подбор: мощная агитация)

потенциальный кандидат Ступаков фотографирует свою грудь О том, что приближается аттракцион по раздаче депутатских мандатов, можно безошибочно узнать по активизации непрошенных радетелей за интересы москвичей.

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Комментарии
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Елена Молодцова
Ну зачем оскорблять категорию 60+, вот я к ней принадлежу, но даже я не пойду голосовать за таких неадекватов.
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12 час.
Boleslav Buljanowskij
А вот это зря! А потом после вас вбросы в урнах за ЕР, хотя за них ни кто не голосовал.
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11 час.
Лариса Фомичева
Прям,как и у В.Высоцкого: а на левой груди профиль Сталина,а на правой Маринка анфас...
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10 час.

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