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Northrop Grumman разработала новую систему управления зенитным огнём ABM

Northrop Grumman разработала новую систему управления зенитным огнём ABM

Операторский терминал системы ABMАмериканская компания Northrop Grumman активно участвует в процессе поиска новых средств и методов усиления противовоздушной обороны с учетом недавно появившихся угроз.

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