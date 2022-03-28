Телеканал "КРЫМ 24"

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Одна из центральных улиц Симферополя останется без воды до обеда 28 марта

Из-за ремонта на сетях холодного водоснабжения некоторые дома по улице Сергеева-Ценского в Симферополе останутся без воды.

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