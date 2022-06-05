КРЫХОВЯК задумался о возвращении в Россию. КОЛОСКОВ: То, что поляк одумался, идет на пользу не только нашему футболу

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк планирует вернуться в «Краснодар». Этот сезон 32-летний игрок завершал в греческом АЕК, приостановив контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА, напоминает «СЭ».
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк планирует вернуться в «Краснодар». Этот сезон 32-летний игрок завершал в греческом АЕК, приостановив контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА, напоминает «СЭ».
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