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    сука ты тварь кто такой, чтобы страну целую чморить, не понимаю, раньше КГБ лучше работалоТомас Бах разоткр...
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    а может пора объявить его врагом России, пора уже этих тварей просто ликвидировать, спорт вроде вне политики был когд...Томас Бах разоткр...
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    Проститутки ссыкливые!Томас Бах разоткр...

КРЫХОВЯК задумался о возвращении в Россию. КОЛОСКОВ: То, что поляк одумался, идет на пользу не только нашему футболу

КРЫХОВЯК задумался о возвращении в Россию. КОЛОСКОВ: То, что поляк одумался, идет на пользу не только нашему футболу

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк планирует вернуться в «Краснодар». Этот сезон 32-летний игрок завершал в греческом АЕК, приостановив контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА, напоминает «СЭ».

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