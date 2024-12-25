Омские власти снова отправили на доработку проект застройки у санатория «Рассвет» на берегу Иртыша. Строительством займется девелопер из Москвы.
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Омские власти снова отправили на доработку проект застройки у санатория «Рассвет» на берегу Иртыша. Строительством займется девелопер из Москвы.