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Новости Омска

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Омские власти снова отправили на доработку проект застройки у санатория

Омские власти снова отправили на доработку проект застройки у санатория «Рассвет» на берегу Иртыша. Строительством займется девелопер из Москвы.

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