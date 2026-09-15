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Владимирские новости

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Авдеев проверил благоустройство и капремонт в Гусь-Хрустальном

Авдеев проверил благоустройство и капремонт в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном отремонтировали участок дороги «Владимир — Тума» — Старково длиной 3,7 км, работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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