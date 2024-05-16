Не такой уж и дальний Восток: в ДФО готовы заключить еще 10 тыс. договоров на «гектар»

На Дальнем Востоке и в Арктической зоне в этом году планируется заключить более 10 тыс. новых договоров на выделение земельных участков и выдать не менее 500 ипотек на строительство домов, сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.