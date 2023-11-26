Российские ПВО сбили два Су-27 и МиГ-29 Украины за сутки

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области.