Повышение цен на мандарины в Петербурге объясняет экономист

У подорожания — целых две причины.За год мандарины в Петербурге подорожали в среднем на 30%. Экономист Алексей Зубец в интервью на радио "Комсомольская правда в Петербурге" назвал две причины повышения цен.
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