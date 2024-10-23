Российский истребитель сопроводил самолет Си Цзиньпина на подлете к Казани

Российский истребитель сопроводил самолет Си Цзиньпина на подлете к Казани201 прочтение Вчера Российский истребитель сопровождал самолет Си Цзиньпина на подлете к Казани, где во вторник открылся саммит БРИКС.
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