Царьград Фото: Freepik.com Это важное замечание Владислава Шурыгина было сделано не просто так, а по следам некрасивого инцидента - травли учительниц в Ессентуках.
Шурыгин: "Среди диаспор армянская едва ли не самая крикливая и наглая в качании прав"
Комментарии
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Виктор Онегин
Да ещё : национальные диаспоры в России считать ОПГ по национальному признаку. Ну а русского сотрудничающего с ОПГ по национальному признаку не считать патриотом своей Родины со всеми вытекающими. Ещё рах повторяю в России просто необходимо соблюдать и выполнять российские законы. А не меряться у кого больше...
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
ары - великие воины в п.ждиже и в размахивании кулаками по воздуху после драки. А как они воюют на самом деле, показал Карабах. Попадался ара, который на полном сёрьёзе утверждал, что ары в войну с османами 1919-22 года чудь не взяли Стамбул. По итогам той войны турки захватили Карс и гору Арарат.
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2 час.
СБ
Сергей Б
А вывод какой? Что сделано для лишения родительских прав родителей детей, которых натравили на русских? Ведь это явная провокация родителей! Можно найти статью УК и выдворить из нашей страны всех членов армянской диаспоры, которые осознанно сделали провокацию,? Или все до сих пор ждут указаний Кремля?
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2 час.
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