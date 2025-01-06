Виктор Онегин Да ещё : национальные диаспоры в России считать ОПГ по национальному признаку. Ну а русского сотрудничающего с ОПГ по национальному признаку не считать патриотом своей Родины со всеми вытекающими. Ещё рах повторяю в России просто необходимо соблюдать и выполнять российские законы. А не меряться у кого больше...

ВУ Варлам Устрялов ары - великие воины в п.ждиже и в размахивании кулаками по воздуху после драки. А как они воюют на самом деле, показал Карабах. Попадался ара, который на полном сёрьёзе утверждал, что ары в войну с османами 1919-22 года чудь не взяли Стамбул. По итогам той войны турки захватили Карс и гору Арарат.