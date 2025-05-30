Армия Украины кардинально улучшила позиции. Киев решил архисложную задачу: "Это мало кто понимает"

Армия Украины кардинально улучшила позиции. Олег Царёв обратил внимание, что Киев решил архисложную задачу, и этот момент важно учитывать при дальнейшем планировании боевых действий: "Это мало кто понимает".
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