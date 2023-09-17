Умер автор самых душевных советских песен

Поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой, умер в возрасте 94 лет. Он написал тексты для таких популярных советских песен, как «Надежда», «Нежность», «Птица счастья», «Я не могу иначе», «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80), «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Знаете, каким он парнем был!» Песни Добронравова исполняли Анна Герман, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Валентина Толкунова, ансамбли «Песняры», «Самоцветы», «Сябры», группа Стаса Намина и другие.