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Стало ясно, зачем Маск так резво сбежал из команды Трампа, его просто хотели проверить на наркотики

Стало ясно, зачем Маск так резво сбежал из команды Трампа, его просто хотели проверить на наркотики

Илон Маск: бегство от реальности или гениальный план? Наконец-то стало ясно, почему Илон Маск так стремительно покинул команду Трампа — оказывается, дело не в политических разногласиях, а в банальной нехватке… трезвости.

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