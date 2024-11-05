В горах Сочи за ночь выпало 45 сантиметров снега На высоте более 2,3 тысячи метров над уровнем моря толщина снега составляет 60 сантиметров.
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В горах Сочи за ночь выпало 45 сантиметров снега На высоте более 2,3 тысячи метров над уровнем моря толщина снега составляет 60 сантиметров.