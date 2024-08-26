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Поставки ключевой российской агропродукции в Китай взлетели

Поставки ключевой российской агропродукции в Китай взлетели

РИА Новости: поставки пшеницы и меслина из РФ в Китай выросли в 5,5 раза в июле По итогам июля 2024 года суммарные объемы поставок пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России в Китай выросли в 5,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 35,9 тысячи тонн.

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