Поставки ключевой российской агропродукции в Китай взлетели

РИА Новости: поставки пшеницы и меслина из РФ в Китай выросли в 5,5 раза в июле По итогам июля 2024 года суммарные объемы поставок пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России в Китай выросли в 5,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 35,9 тысячи тонн.