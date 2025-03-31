Четверть школьников определили как силовиков и спортсменов. В России завершилась профориентация для десятиклассников в рамках проекта «Билет в будущее», сообщают «Ведомости».
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Четверть школьников определили как силовиков и спортсменов. В России завершилась профориентация для десятиклассников в рамках проекта «Билет в будущее», сообщают «Ведомости».