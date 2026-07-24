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Царьград

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Шакира пригласила русскую танцовщицу выступить на ЧМ-2026

Шакира пригласила русскую танцовщицу выступить на ЧМ-2026

Русская танцовщица Есения Михеева, выступившая с Шакирой на финале ЧМ-2026 в США, рассказала о смене жизни.

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