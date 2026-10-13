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Цена нефти Brent выросла до 105 долларов за баррель

Цена нефти Brent выросла до 105 долларов за баррель

Российская нефть марки URALS торгуется вблизи 117 долларов за баррель, дисконт к BRENT составляет 8-15 долларов.

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