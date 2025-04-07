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Минфин приостанавливает пени для организаций за мобилизованных россиян

Минфин приостанавливает пени для организаций за мобилизованных россиян

Министерство финансов России представило проект, предлагающий временно приостановить начисление пеней по страховым взносам за мобилизованных лиц на период их службы в ВС РФ.

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