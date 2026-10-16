ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Врачи во Владивостоке провели операцию по извлечению зубного протеза из дыхательных путей 43-летнего мужчины.
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Удивительная история, о человеческой беспечности которая могла бы привести к печальному исходу. Творец, создавая человека предусмотрел и позаботился о том, чтобы наш организм мог реагировать на то, что может наносить вред здоровью. В этом заключается одна из граней любви и заботы к нам. В его книге Библии есть обращение к людям, где говорится: «Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего Небесного Отца. А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны!» От Матфея, 10 глава — Библия — Новый русский перевод.