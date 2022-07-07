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Работы по интеграции вычислительных мощностей в рамках создания «Цифрового Китая»

Работы по интеграции вычислительных мощностей в рамках создания «Цифрового Китая»

Новый проект направлен на то, чтобы сделать менее развитые регионы более активными участниками амбиций страны по цифровизации.

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