Ямалец убил назойливого гостя

Житель Муравленко пойдет плд суд за убийство гостя. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 17 июня 2024 года в городе Муравленко во время употребления спиртного произошел конфликт между двумя знакомыми.