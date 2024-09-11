Подавляющее большинство россиян довольны тем, как провели лето

Более 90% россиян остались довольны тем, как провели это лето. Согласно опросу, проведенному сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip и образовательным пространством "Дом полимеров" СИБУРа, россияне все чаще предпочитают оставаться в своих городах, выбирая такие активные виды отдыха, как обучение, нетворкинг и спорт.