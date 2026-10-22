С 1 ноября в Бельгии водители, нарушившие запрет на управление транспортным средством, рискуют конфискацией автомобиля в пользу государства, сообщает 22 октября газета The Brussels Times.
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