В Израиле пообещали сделать журналистку Ольгу Скабееву законной целью после ХАМАС, а Москву наказать за антисемитизм

Рвануло там, где не ждали. Нет, я не только о трагических событиях в Израиле и Газе, получивших новый отсчет 7 октября, когда боевики ХАМАС обойдя все возможные технические средства предупреждения и защиты, снеся бульдозерами ограждения на границе, без использования тяжелого вооружения прорвались на территорию Израиля, захватив несколько пунктов пропуска и военных баз, пройдя на глубину до 30 км.