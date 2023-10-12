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В Израиле пообещали сделать журналистку Ольгу Скабееву законной целью после ХАМАС, а Москву наказать за антисемитизм

В Израиле пообещали сделать журналистку Ольгу Скабееву законной целью после ХАМАС, а Москву наказать за антисемитизм

Рвануло  там,  где  не  ждали. Нет, я не только о трагических событиях в Израиле и Газе, получивших новый отсчет 7 октября, когда боевики ХАМАС обойдя все возможные технические средства предупреждения и защиты, снеся бульдозерами ограждения на границе, без использования тяжелого вооружения прорвались на территорию Израиля, захватив несколько пунктов пропуска и военных баз, пройдя на глубину до 30 км.

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Комментарии
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S
Sergey
Ольга! Ты лучшая и фашистских подонков нечего боятся. Они повторяют начало второй мировой в главе с Шикельгрубером, но тогда была война, а сейчас эту мразь надо выжечь -  Нетаньяху и всю его свору
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1 час.
alik3456 Джексон
Надо было в 70-х ещё кол осиновый вбить в израиль, когда в Египет полезли... Вот теперь расползается зараза...
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1 час.
Аким Воземчук
Надо израильтян поставить в стойло. Эти дикари сами не успокоятся, надо затянуть войну на полное уничтожение Израиля.
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16 мин.

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