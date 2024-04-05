Транзит контейнеров из Китая в ЕС через Россию с начала года вырос в 1,5 раза

Транзитные перевозки грузов в контейнерах из Китая в Евросоюз через Казахстан, Россию и Белоруссию за первый квартал подскочили на 44% к аналогичному периоду 2023 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексея Шило.
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