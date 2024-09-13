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Белый дом не нашелся с ответом на слова Путина о НАТО в противостоянии с Украиной

Белый дом не нашелся с ответом на слова Путина о НАТО в противостоянии с Украиной

Спикер Белого дома в двух предложениях прокомментировала слова президента России об Украине и НАТО.У Белого дома не нашлось ответа на комментарий президента Владимира Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине.

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