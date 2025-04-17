Известный в прошлом голливудский актер французского происхождения Жан-Клод Ван Дамм, который после начала специальной военной операции РФ на Украине стал одним из самых преданных сторонников киевского режима, вдруг решил «сменить масть» и попытать счастья в качестве так называемого посла мира.