Известный в прошлом голливудский актер французского происхождения Жан-Клод Ван Дамм, который после начала специальной военной операции РФ на Украине стал одним из самых преданных сторонников киевского режима, вдруг решил «сменить масть» и попытать счастья в качестве так называемого посла мира.
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