Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава Мытищ совместно с диаспорами обсуждает стандарты поведения «Русской общины». О чем это говорит?

Глава Мытищ совместно с диаспорами обсуждает стандарты поведения «Русской общины». О чем это говорит?

Avia.pro - СМИ Сложно сказать, на каком этапе российская реальность окончательно утратила здравый смысл, но теперь перед нами ещё один странный сюжет: глава города Мытищи вместе с представителями диаспор обсуждает "плохое поведение" русских.

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