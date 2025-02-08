Глава Мытищ совместно с диаспорами обсуждает стандарты поведения «Русской общины». О чем это говорит?

Avia.pro - СМИ Сложно сказать, на каком этапе российская реальность окончательно утратила здравый смысл, но теперь перед нами ещё один странный сюжет: глава города Мытищи вместе с представителями диаспор обсуждает "плохое поведение" русских.
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