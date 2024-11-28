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Обнаружен препарат против диабета и рака

Обнаружен препарат против диабета и рака

Исследователи из Roswell Park Comprehensive Cancer Center (США) обнаружили, что препарат метформин, широко применяемый для лечения диабета II типа, может усиливать эффект иммунотерапии в борьбе с немелкоклеточным раком легких у пациентов с ожирением.

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