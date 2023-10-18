Под Тихим океаном нашли свидетельства существования гигантского подземного озера: видео

Исследователи обнаружили гигантское водохранилище, расположенное под Тихим океаном. Эта странная находка может объяснить, почему в соседней Новой Зеландии происходят медленные, словно растянутые во времени землетрясения.
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