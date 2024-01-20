Аферисты обманули школьницу на 200 тысяч, предложив ей бесплатную валюту в игре

Известия/Алексей Майшев Мошенники обманули 10-летнюю девочку из Петербурга, предложив ей бесплатную игровую валюту в мобильной онлайн-игре, – в результате этого с карты ее отца украли свыше 200 тысяч рублей.
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