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Царьград

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Немного снега в арктическом воздухе. В Свердловской области  начинаются морозы

Немного снега в арктическом воздухе. В Свердловской области  начинаются морозы

Мороз принесёт атмосферный фронтБлижайшая неделя в Свердловской области ожидается очень холодной. Чуть ли не впервые с начала зимы температура воздуха ожидается ниже климатической нормы.

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