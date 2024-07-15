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Новосибирские власти указали концессионеру четвертого моста на его место

Новосибирские власти указали концессионеру четвертого моста на его место

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске, концессионное соглашение о строительстве которого было заключено еще в 2017 году, изначально предполагалось сдать к Молодежному чемпионату мира по хоккею зимой 2022-2023 годов.

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