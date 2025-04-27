vtop21.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

vtop21.ru

253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Сорокин
    Очень познавательно. Значит правильно я опасаюсь покупать что-то сложное и дорогое на таких торговых площадках.Как не попасть в ...
  • Дмитрий Бакланов
    А все началось с ... финансирования противоправной деятельности через покупку криптовалюты. Покупка криптовалюты - пр...Как сбербанк забе...
  • Павел Коновалов
    Греф- может и субъективное мнение, 👁️ но мразь изрядная, да и сбер , контора завшивела. Г-н президент, при всем уваж...Как сбербанк забе...

Мужчина купил квартиру, а продавец оказалась "неадекват". Квартиру вернул обратно, а деньги - нет

Мужчина купил квартиру, а продавец оказалась "неадекват". Квартиру вернул обратно, а деньги - нет

﻿﻿Где деньги? Некомпетентная дама умудрилась куда-то их девать в течение дня. Где именно, он не помнил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх