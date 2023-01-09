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Принц Гарри заявил, что его не взяли в самолет, который вез королевскую семью к умиравшей Елизавете II

Принц Гарри заявил, что его не взяли в самолет, который вез королевскую семью к умиравшей Елизавете II

Британский принц Гарри в интервью телеканалу CBS заявил, что не успел попрощаться с королевой Елизаветой II, поскольку для него не нашлось места в самолете, на котором летела королевская семья.

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