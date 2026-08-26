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Тайный визит директора ЦРУ в Москву, перемирие США и Ирана и предупреждение Киеву: главное за сутки

Тайный визит директора ЦРУ в Москву, перемирие США и Ирана и предупреждение Киеву: главное за сутки

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Москва могла принять главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, США и Иран согласовали условия перемирия, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о приближении Киева к поражению и призвал подготовить новый мирный план.

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