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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Шаронов: «Верю, что Станкович поставит качественную игру «Спартаку». «Зенит» – фаворит по трансферам, но в футболе не все решают финансы»

Роман Шаронов: «Верю, что Станкович поставит качественную игру «Спартаку». «Зенит» – фаворит по трансферам, но в футболе не все решают финансы»

«Верю, что новый тренер «Спартака» Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру. К сожалению, не видел матчи бывших команд сербского специалиста, как они играют.

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