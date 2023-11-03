Изменили нормативы на жилплощадь для детей-сирот

В Приднестровье отредактировали положение о предоставлении жилья детям-сиротам. В частности, изменились нормативы по размеру жилплощади, которыми местные госадминистрации руководствовались при покупке жилья.
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