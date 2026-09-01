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Царьград

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В России разрешили оформлять платные медуслуги анонимно и онлайн

В России разрешили оформлять платные медуслуги анонимно и онлайн

С 1 сентября 2026 года в России заработали новые правила оказания платных медицинских услуг.Они будут действовать вплоть до 1 сентября 2031 года, а соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

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