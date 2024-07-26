Дед в ста шубах и груша, которую нельзя есть – десять загадок из детства

Всем известно, что елка зимой и летом одного цвета, а сотней одёжек без застежек может похвастаться капуста – с этими фактами, который сейчас вызывают приятную ностальгию, нас познакомили еще в начальных классах школы.
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