Медвежий рейд на города: эксперты предупредили об опасной осени

Этой осенью жители некоторых регионов России могут чаще встречаться с медведями. В сентябре и октябре ситуация с выходами животных к людям может стать особенно сложной из-за нехватки корма в лесах.
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