Google выпустила новую языковую модель Gemini 1.5 Flash, поддерживающая украинский язык

Компания Google представила новую версию своей обширной языковой модели – Gemini 1.5 Flash. Он доступен в бесплатной версии как в браузере, так и на мобильных устройствах на 40 языках, в том числе на украинском.
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